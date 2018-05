Algérie: Zaalane met en avant l'importance de la maintenance pour préserver les ouvrages réalisés par l'Etat

La petite poignée d'adversaires du Maroc au sein du Parlement européen ne retrouve plus le sommeil. A… Plus »

Concernant la préoccupation liée au non parachèvement de la rocade reliant le RN 18 à la RN 1 dans la wilaya de Médéa et les mesures prises pour son parachèvement, il a été décidé de réaliser une voie à double sens vu la densité du trafic routier dans la région, ce qui exige la révision de l'étude, a indiqué le ministre, rappelant que les travaux ont été lancés le mois dernier.

M. Zaalane effectuera une visite de travail et d'inspection dans la région dans les prochains jours pour procéder au lancement des travaux et à la supervision des projets. Le retard du lancement de cette route est du à la réalisation d'un dédoublement de la voie pour désengorger cette wilaya qui accueille annuellement 12 millions de touristes.

Répondant à la question d'un membre du Conseil de la nation lors d'une plénière consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que les différents ouvrages réalisés constituent désormais "un patrimoine" à préserver et partant "nous devons focaliser notre attention et intérêt sur la maintenance au même titre que la réalisation afin de préserver ces ouvrages".

