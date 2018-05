Tunisie: Des créations qui allient tradition et modernité

Des produits cosmétiques élaborés à base de produits naturels et bio étaient également de la partie. « Be Tounsi a organisé cet événement afin d'offrir l'occasion à de jeunes artisans d'exposer et de commercialiser leurs créations, a souligné Raja Ayadi, secrétaire générale de l'association Be Tounsi.

Les trente artisans qui ont pris part à cet événement ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères dont celui de la qualité du produit, de l'innovation et son adaptation au thème. L'exposition a été organisée dans un décor évoquant l'épopée romaine. Il s'agit de conférer davantage de visibilité aux créations artisanales tunisiennes. Nous avons choisi des spécialités et des produits qui cadrent avec le mois de ramadan. Il s'agit, d'une part, de rapprocher le produit artisanal du consommateur et, d'autre part, de l 'encourager à consommer tunisien».

Du 28 mai au 3 juin, une deuxième exposition suivra sur le thème de l'habillement, de la mroquinerie et des accessoires de mode. Il y a lieu de souligner que l'exposition se tient tous les jours de 11h00 à 16h00 et de 21h00 à 23h30.