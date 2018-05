Algérie: Intempéries à Djelfa - Des dégâts matériels considérables, des agriculteurs sinistrés à Messâad et Ain Ibel

La petite poignée d'adversaires du Maroc au sein du Parlement européen ne retrouve plus le sommeil. A… Plus »

Il a signalé, néanmoins, nombre d'interventions ayant consisté, entre autres, en l'assistance de conducteurs de véhicules cernés par les eaux et le pompage des eaux de pluies au niveau de plusieurs habitations dans les villes de Hassi Bahbah, Messâad et Ain Ibel, rassurant quant à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour faire face a tout imprévu lié aux intempéries.

Toujours est-il que les agriculteurs de ces régions se sont retrouvés profondément attristés et choqués par la perte de leurs récoltes, d'autant plus qu'elles étaient arrivées à maturité, comme c'est le cas pour les abricotiers, dont la production s'annonçait fort prometteuse pour cette saison, avant qu'elle ne soit emportée par les pluies diluviennes.

Dans les communes d'Ain Ibel et Medjbara, la grêle a occasionné la perte de 60 ha d'arbres fruitiers et 110 ha de céréales.

Les intempéries ont été à l'origine du débordement de nombreux puits, au niveau de la même localité, outre la perte de 23 ha de surfaces maraîchères et de 180 ha de surfaces céréalières, parallèlement à la perte de sept (7) têtes d'ovins et la dévastation de près de cinq (5) km de pistes agricoles.

"Des commissions locales ont été constituées en vue de faire le constat de la situation au niveau des zones agricoles de la wilaya touchées par les intempéries, dont notamment des chutes de grêle enregistrées dans les communes de Messâad, Ain Ibel, Deldoul et Selmana, à l'origine d'importants dégâts causés aux exploitations agricoles et aux vergers arboricoles", a indiqué à l'APS le directeur des services agricoles de la wilaya, Fenazi Ali.

