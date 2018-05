Ile Maurice: Plages - Le High Water Mark sera-t-il revu?

Y a-t-il des empiétements sur le High Water Mark ? Georges Ah Yan ne peut pas se prononcer pour l'heure. «Je ne pense pas. Mais nous faisons une étude. Il se peut qu'auparavant une personne ait fait construire le mur de son campement et, qu'avec le temps, l'eau monte et se rapproche de la clôture. C'est pourquoi nous demandons aussi que les clôtures soient mises à 30 mètres après le High Water Mark.»

Pour le président de la FCL, «les promeneurs ne peuvent même plus profiter de cet espace». D'où le fait qu'il propose que le gouvernement donne au public 15 mètres additionnels après le High Water Mark. Chaque année, le niveau d'eau monte un peu plus. Il faut impérativement trouver une solution durable. «Nous lançons un énième appel pour que le gouvernement fasse le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard.»

Mais le ministre du Logement et des Terres, Mahen Jhugroo, est catégorique. «Nou pa pran Georges Ah Yan kont. Nous avons réalisé plusieurs études en ce moment sur le High Water Mark. Dès les rapports reçus, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Nous communiquerons ces détails en temps et lieu.» Le ministre ajoute qu'il est trop tôt pour en parler. «Mais le High Water Mark, c'est quelque chose qui change graduellement. Il faut impérativement ce que recommandent les rapports.»

Cela devrait toucher aussi bien «l'accaparement» des plages que les paramètres du High Water Mark (la limite de marée haute qui détermine le droit de passage). «Cela nous demande beaucoup de temps. Nous nous faisons un devoir de vérifier et contre-vérifier les données et les informations que nous avons», explique Georges Ah Yan.

