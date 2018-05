Algérie: Bouazghi - Appel à la préservation et le développement des parcs nationaux

Alger — Les directeurs des huit parcs nationaux relevant du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pèche sont appelés à la préservation, la valorisation et surtout les développements des parcs nationaux, indique jeudi un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi qui a regroupé les cadres de la Direction générale des Forêts, des cadres du ministère de l'Agriculture et les directeurs des parcs nationaux, le ministre a souligné "l'importance des airs protégés" d'une superficie totale de 165.362 hectares, ce qui représente 0,007% du territoire national.

M. Bouazghui qui a suivi avec intention les explications fournis par les différents directeurs de parcs, a indiqué que "la préservation et la valorisation des parcs nationaux est une affaire de tout le monde".

"Les parcs nationaux zones pilotes pour la conservation et la mise en valeur de la biodiversité sont désormais des moteurs de développement qu'il faut préserver et valoriser pour les générations à venir et pour l'intégrité écologique du pays" a souligné le ministre.

A cet effet, il a demandé aux directeurs de parcs d'envoyer des courriers aux différents walis pour qu'ils les avisent sur l'importance des aires protégés pour que ces derniers ne proposent plus des investissements lourds au niveau des parcs nationaux.

D'autres part, le ministre a interpellé et insisté sur l'étroite collaboration entre les différentes structures relevant du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pèche.

Par ailleurs, il a incité les directeurs des parcs nationaux à occupés les espaces médiatiques afin de montrer et de valoriser les activités des parcs nationaux.

A rappeler que, l'Algérie dispose de huit parcs nationaux relevant du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pèche, d'une superficie totale de 165.362 hectares.

Il s'agit des parcs de Djurdjura, Chréa, El Kala, Gouraya et Taza classés en Réserve de la biosphère (MAB) ainsi que le Belezma, Theniet el Had et Tlemcen.