Rwanda: Kigali balaie les critiques sur son mode de gouvernance

24 ans après le génocide au Rwanda, Paris et Kigali amorcent à nouveau un réchauffement de… Plus »

"Certains des acteurs dont vous parlez sont des acteurs qui voulaient faire reculer le Rwanda. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si le Rwanda était honoré par l'élection de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de la Francophonie, je pense justement que les gens qui feraient ce choix-là seront suffisamment clairvoyants pour voir qu'effectivement il y a un processus démocratique au Rwanda qui répond aux objectifs de sa population", se justifieJean-Paul Kimonyo.

Selon le président de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Florent Geel, "la France doit plutôt défendre les valeurs de démocratie, de respect des droits humains et non apporter son soutien à des régimes autoritaires comme celui de Kigali."

