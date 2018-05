Algérie: Le gouvernement accorde une grande importance au tourisme religieux et historique

Mascara — Le gouvernement accorde une grande importance au tourisme religieux et historique, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, jeudi à Mascara lors d'une visite à la zaouia de Sidi Mohieddine dans la commune d'El Gueitna où le père du fondateur de l'Etat algérien, l'Emir Abdelkader, enseignait.

M. Benmessaoud a indiqué que son ministère a activé une convention le liant au ministère des Affaires religieuses et Wakfs pour la promotion des sites religieux pour en faire des destinations touristiques par excellence.

Le ministre a ajouté que les sites cultuels, dont les zaouias qui sont à caractère religieux, notamment la zaouia de Sidi Mohieddine de Mascara, "peuvent devenir une destination touristique et drainer un grand nombre de visiteurs s'intéressant aux aspects spirituels de l'identité nationale", ajoutant qu'en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et Wakfs, une ancienne convention a été activée pour la promotion de ces sites dans le domaine touristique pour les mettre à la portée des agences touristiques en vue de les proposer comme circuits destinés aux touristes.

Inspectant le chantier de réalisation de l'hôtel "Aquassurance" (3 étoiles) à Bouhanifia du groupe "OM invest", au titre de l'investissement privé/public et dont le taux d'avancement des travaux ont atteint 70 %, Abdelkader Benmessaoud a reçu des explications quant au projet de modernisation dont a bénéficié la station thermale de Bouhanifia pour une valeur de 1,25 milliard DA et quant au retard accusé dans son lancement dus aux offres infructueuses. les travaux seront entamés prochainement après l'achèvement des procédures et le choix de l'entreprise chargée des travaux, a-t-on indiqué.

Le ministre a instruit les responsables du projet de démarrer dans les "plus brefs délais" les travaux de modernisation de cette station, construite dans les années 30, d'améliorer les prestations offertes aux citoyens et curistes et de travailler en système de séances pour éviter la fermeture de la station lors des travaux.

Au site de l'arbre Derdara (frêne), dans la commune de Ghris, qui a été le théâtre de la première allégeance à l'Emir Abdelkader par les tribus pour la lutte contre le colonisateur, le ministre a annoncé que son département travaille à l'élaboration d'un programme de développement du tourisme dans la wilaya de Mascara pour promouvoir sa destination touristique en se basant sur ses sites religieux et historiques.

A la maison de l'artisanat de la ville de Mascara, Abdelkader Benmessaoud a donné le coup d'envoi d'une exposition d'artisanat et des métiers. En outre, il a inspecté le projet de réalisation d'un hôtel 3 étoiles relevant du groupe "services" dont les travaux seront achevés fin 2018.

Le ministre a achevé sa visite à Mascara à la mosquée "El Moubayâa" où l'Emir Abdelkader a reçu la seconde allégeance des tribus en 1832.