Algérie: Actualisation des listes des personnes démunies - Plus de 944.000 bénéficiaires de l'AFS

ALGER - La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a révélé jeudi à Alger que plus de 944.000 bénéficiaires de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) avaient été enregistrés sur les listes des personnes démunies au niveau du secteur, ouvrant droit aux différents mesures et dispositifs de soutien social.

A une question d'un membre du conseil de la Nation, Mahmoud Kissaoui, sur la prise en charge des personnes démunies lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, la ministre a précisé que le secteur avait "enregistré 944.883 bénéficiaires de l'AFS, auxquels s'ajoutent 113.431 bénéficiaires, qui étaient inscrits sur la liste d'attente, et ce dans le cadre de l'actualisation des listes des personnes démunies ayant bénéficié des différentes mesures et dispositifs d'aide sociale, initiés par le secteur".

Plus de 200.000 bénéficiaires ont eu droit à la pension pour personnes handicapés à 100% et 289.896 bénéficiaires du dispositif d'insertion sociale ont été enregistrés, a fait savoir la ministre qui a soutenu que toutes ces catégories "occupent une place importante dans la politique sociale de l'Etat et bénéficient d'un intérêt particulier dans le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Le secteur de la Solidarité nationale poursuit l'opération d'assainissement des listes des bénéficiaires des programmes sociaux destinés aux catégories démunies dans la société, et ce dans la cadre de la "rationalisation des dépenses et de la poursuite de la politique sociale de l'Etat, notamment en matière d'accompagnement des catégories démunies en vue de garantir leur accès aux aides qui leur sont destinées".

A cet effet, le secteur procède à une révision et actualisation périodiques des listes des bénéficiaires des différentes dispositifs d'aide sociale qui comptent parmi les personnes démunies, opérée au niveau des directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS), à travers les différentes wilayas, en sus du suivi et du contrôle annuel de ces listes aux niveaux central et local, a poursuivi la ministre.

Les services du ministère veillent actuellement à élaborer le fichier national des bénéficiaires des aides sociales, avec l'actualisation des données liées à leurs dossiers, a-t-elle affirmé, précisant que des enquêtes se poursuivent sur le terrain pour s'assurer de la véracité des déclarations faites par les bénéficiaires.

Par ailleurs, Mme Eddalia a cité les opérations de modernisation menées par le secteur en matière de gestion des différents projets sociaux pour "une prise en charge efficace" des catégories démunies, et ce dans le cadre d'une coordination permanente avec les départements ministériels concernés.