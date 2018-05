Ile Maurice: Budget 2018-19 - Quelle sera la mesure phare de Pravind Jugnauth ?

Et d'ajouter qu'il y a certains indicateurs macro- économiques sur lesquels Pravind Jugnauth n'a pas une trop grande marge de manœuvre, comme le déficit budgétaire qui doit théoriquement être ramené à 3,2 % du Produit intérieur brut (PIB), en juin 2018, ou encore la dette publique appelée à être réduite à 63 % du PIB à la même période. Et cela, étant donné que le pays est surveillé de près par les institutions financières internationales et les agences de notation comme Moody's.

«Pravind Jugnauth a eu l'occasion ces derniers jours de rencontrer des partenaires économiques et d'écouter les demandes et les griefs de la population. Il saura agir en conséquence par rapport à leurs attentes», explique un proche collaborateur du bureau du Premier ministre.

