Afrique de l'Ouest: Washington rejette la proposition de conférer un mandat onusien à la force G5 Sahel

La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de noix de cajou et premier exportateur mondial, a bien du mal… Plus »

"Le Conseil de sécurité et la communauté internationale se sont beaucoup concentrés sur les modalités d'appui à la force conjointe mais il est important de rappeler que la solution sécuritaire à elle seule ne permettra pas de régler les problèmes économiques et politiques" de la région, a-t-elle dit, estimant que la stabilité dans le Sahel est aussi liée aux questions de développement et à la prise en charge des besoins humanitaires.

"Nous sommes préoccupés par ce qui s'est passé à Boulikessy le weekend dernier ce qui aurait été une attaque contre des soldats maliens a été suivie de la mort d'une douzaine de civils. Nous attendons avec intérêt les résultats de l'enquête menée par le gouvernement malien, la Minusma et le G5 Sahel sur ces meurtres et nous allons demander éventuellement d'autres enquêtes", a-t-elle indiqué.

Amy Noel Tacho a prévenu que "la route sera encore longue pour la pleine opérationnalisation de la Force", et que le respect des droits de l'Homme et du droit international humanitaire sera essentiel pour son succès.

La coordinatrice politique de la mission américaine auprès de l'ONU a plaidé au cours de cette réunion pour "une combinaison de soutiens bilatéraux et multilatéraux" pour appuyer la Force conjointe, et a rappelé que les Etats-Unis ont fourni, depuis 2012, une importante aide de 822 millions de dollars aux cinq Etats membres du groupe, dont 60 millions de dollars annoncés en octobre dernier pour appuyer le déploiement fructueux de la force.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.