Algérie: Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce les conflits qui utilisent la famine

L'objectif de la résolution est de rappeler les obligations faites aux pays de protéger leurs populations et d'interdire d'utiliser la famine comme arme de guerre. Elle vise aussi à réitérer l'obligation faite aux belligérants de laisser les accès humanitaires libres et de ne pas priver les civils des produits indispensables à leur survie.

"Que la famine existe toujours est une honte", a souligné l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas à l'ONU, Lise Gregoire-van Haaren."En Syrie, au Yémen et au Soudan du Sud, les marchés et les convois humanitaires sont ciblés volontairement pour affamer la population civile", a-t-on ajouté de source diplomatique.

Rédigée par les Pays-Bas et discutée depuis plusieurs mois, cette résolution a été élaborée à partir d'un récent constat du Programme alimentaire mondial (PAM) selon lequel de plus en plus de populations sont confrontées à une insécurité alimentaire.

NEW YORK (Nations unis) - Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi à l'unanimité la première résolution de son histoire reconnaissant l'existence d'un lien entre famine et conflit, un texte qui "condamne fermement" le recours à une telle arme dans les guerres d'aujourd'hui.

