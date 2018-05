Afrique: Cameroun-Burkina Faso - Retrouvailles dimanche

Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers jouent contre un adversaire qu'ils connaissent bien.

Un match amical pour les Lions indomptables avant le départ pour les vacances des poulains d'Alexandre Belinga. Dimanche après-midi, au stade municipal Pierre Brisson à Beauvais, dans la banlieue parisienne, on assistera à un remake de l'entrée en compétition du Cameroun lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017 : Cameroun-Burkina Faso. Et les deux équipes s'étaient alors séparées sur un score de parité (1-1). Qu'en sera-t-il dans deux jours ?

Toujours est-il que les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur national par intérim, Alexandre Belinga, arrivent progressivement au Crowne Plaza à Paris, la capitale française. Le staff technique et les joueurs auront deux jours pour peaufiner le schéma tactique à mettre en place pour la rencontre de dimanche.

Celle-ci se dispute dans un contexte particulier. Car, non seulement le nom du nouveau sélectionneur des Lions indomptables n'est toujours pas connu. Mais aussi, on n'a plus de nouvelle de la campagne entamée par le président du Comité de normalisation, Me Dieudonné Happi en vue de réconcilier certains joueurs avec la sélection nationale.

L'issue de cette rencontre donnera certainement du baume au cœur du groupe, surtout s'il s'agit d'une victoire. Car, contrairement au Koweit, rencontré le 27 mars dernier, le Burkina Faso est un adversaire qui a souvent donné du fil à retordre au Cameroun. Le pays occupe en ce moment la 54e position au classement FIFA, donc 9e africain.

Le Cameroun ne le devançant que de quatre places, soit 50e mondiale et 7e africain. Alexandre Belinga s'assurera donc de mettre sur l'aire de jeu, une équipe compétitive. Ce sera probablement sans Idriss Carlos Kameni et Joël Tagueu. De source digne de foi, les deux joueurs n'effectueront plus le déplacement de Paris.