Tunisie: Et le prestige du club ?

C'est la première fois qu'un club libanais bat un club tunisien. L'attitude de l'arbitre dans ce match montre clairement que le CA n'a pas le même poids que l'EST, l'ESS ou le CSS. Ce sont des clubs mieux respectés, et qui ont plus de poids aux yeux de l'Union arabe de football.

Et comme les compétitions arabes nous ont habitués à ce genre de mascarade arbitrale, et comme le CA a un grand vécu dans les compétitions arabes on se demande comment ces dirigeants provisoires ont accepté de passer par les éliminatoires pour jouer avec des clubs de seconde zone ?

Ces dirigeants ont été très contents quand les organisateurs les ont repêchés à la dernière minute, mais ils ont oublié que ces organisateurs ont accordé une invitation au CSS.

Pourquoi alors ne pas demander aussi une invitation comme le CSS ? Comment ces dirigeants ont accepté que les noms de l'EST, Al Ahly, Al Hilal, le MCA, la WAC et le Raja soient tirés au sort, alors que le nom du CA n'a pas été mentionné et réduit au simple «qualifié des éliminatoires».

L'envie de jouer coûte que coûte ce championnat arabe et de chercher l'argent a enforcé les dirigeants dans le pétrin qu'on a vu. La deuxième place et la coupe remportée, deux réalisations «dévalorisées» par cet échec et ce traitement humiliant de l'UAFootball.

Et ça, ce sont ces dirigeants, qui manquent de beaucoup de métier, qui en assument la responsabilité. Il fallait, dès le départ, et compte tenu de l'envergure du CA, demander une invitation comme celle donnée au CSS et ne pas accepter de passer par ces éliminatoires. A l'arrivée, le CA a perdu plus que la qualification aux seizièmes, mais bien beaucoup plus que ça : sa notoriété et son prestige.