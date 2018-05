Tunisie: Une évolution de 25,2%, mais la vigilance demeure de mise

D'où la nécessité, d'après l'analyse de l'Onagri, de s'orienter davantage vers cette activité et viser non seulement le marché intérieur, mais aussi le marché extérieur.

Les oranges maltaises accaparent la quasi-totalité de cette part. On précise également que le volume exporté vers le premier marché, l'Union européenne, n'a pas atteint les 10% de la production et n'arrive pas à couvrir le quota annuel accordé par l'UE, soit 39 mille t.

Elles sont essentiellement destinées aux pays arabes, en tête le Qatar (119 t), suivi par le Koweït (83,47 t), les Emirats Arabes Unis (70,7 t) et le Sultanat d'Oman (41 t). On précise que le revenu des exportations des agrumes a progressé de 244% grâce à la présence des pays du Golfe dans ce marché. On estime leur valeur à 3,6 MDT en 2018 contre 1,06 MDT en 2017.

