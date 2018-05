Tunisie: Donner à la Banque les moyens de ses ambitions

Après une semaine de travaux consacrés à l'industrialisation de l'Afrique et aux défis socioéconomiques auxquels le continent est confronté mais aussi aux nombreuses opportunités qui s'offrent à lui, le dialogue s'est focalisé sur la nécessité d'un Banque africaine de développement forte et financièrement viable, efficace, efficiente, responsable et axée sur les résultats ; d'un Fonds africain de développement fort pour appuyer son soutien aux pays à faible revenu, avec une meilleure clarté des positionnements respectif de la BAD et du FAD, de continuer à se concentrer sur l'agenda relatif au climat, et d'intégrer la dimension genre dans toutes les opérations et de renforcer ses capacités en matière d'exécution en attirant et en retenant les meilleurs talents.

Lors d'une conférence de presse organisé ce matin à l'occasion de la clôture des travaux des Assemblées annuelles de la BAD, M.AkinwumiAdesina, président du groupe de la Banque Africaine de Développement, a indiqué que le Comité consultatif des gouverneurs a été autorisé à lancer des discussions relatives à une augmentation générale du capital (AGC) à partir d'octobre prochain, dont l'objet est « de permettre à la Banque de répondre à ses besoins futurs en capital ordinaire et d'atteindre ses objectifs de développement ». « Le montant de l'augmentation sera déterminé par le comité » a souligné le président de la BAD.

Il a indiqué à cet effet que cette décision combien importante pour le devenir des programmes ambitieux de développement à l'horizon 2023 et de ses cinq priorités à savoir nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de la vie en Afrique, a trouvé bon écho auprès du comité des gouverneurs qui a pris note de l'augmentation des décaissements en 2017, la plus élevée de l'histoire de la Banque, des performances opérationnelles et financières de 2017 de la Banque, notamment le relèvement de son revenu net et sa gestion prudente des risques financiers et opérationnels qui ont permis de transférer aux réserves un volume de ressources sans précédent dans l'histoire de la banque, contribuant ainsi au maintien de sa note AAA par toutes les agences mondiales de notation.

Sur un autre plan, M.ADESINA a annoncé que les prochaines Assemblées annuelles de la Banque se dérouleront du 20 au 24 mai 2019 à Malabo en Guinée équatoriale.