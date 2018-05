Tunisie: Des hommes assis sur la pierre

Les présents à «Remparts d'argile» n'ont pas eu tort. Ce film réalisé en 1969, quelques années après l'indépendance de l'Algérie en 1962 est un bijou filmique que l'on a pu apprécier malgré la mauvaise qualité de la copie (une meilleure copie est disponible sur la chaîne youtube des Archives numériques du cinéma algérien).

Le film s'ouvre sur un carton d'un extrait de «Les damnés de la terre» de Franz Fanon, stipulant : «La phase bourgeoise dans l'histoire des pays sous-développés est une phase inutile. Quand cette caste bourgeoise se sera anéantie, on s'apercevra qu'il ne s'est rien passé depuis l'indépendance, et qu'il faut repartir à zéro».

Le ton est dès lors donné. C'est un film qui parle à nous, pays autrefois colonisés et se débattant encore dans les filets post-coloniaux, surtout que l'une des fictions ramadanesques de cette année nous relate un fragment pré-colonial de l'histoire des beys de Tunis. C'est aussi un film qui parle au colonisateur. Son message est universel et sans équivoque. Mais « Remparts d'argile » n'est pas le procès de ce dernier. Il se range du côté des héritiers de la terre, de leur histoire et de leur dignité en leur accordant le premier plan et la majeure partie des images. Un scénario tissé tout en subtilité, tout en étant riche en éléments historiques, anthropologiques et spirituels, qui en font une œuvre traversant l'espace et le temps dans sa symbolique. Les premières images après ce carton unissent d'ailleurs l'Homme aux éléments, grâce auquels il vit et qui font sa force, dans un respect ancestral de la nature.

Les remparts d'argile sont en effet ceux d'un «petit village aux portes du Sahara. La vie semble s'y être arrêtée dans une immuable succession de jours tous semblables. Les hommes exploitent une carrière voisine dont ils extraient la pierre, les femmes tirent l'eau du puits, tissent, moulent du grain. Parmi elles, Rima, une orpheline de dix-neuf ans, qui désire apprendre, découvrir, s'instruire et vivre libre. Un jour, les hommes, mécontents de leur salaire de misère, cessent le travail. Tandis que les femmes sacrifient un mouton pour les protéger, ils font silencieusement face aux soldats qui les menacent. La situation dure plusieurs jours, tout le village restant figé dans l'attente...». Cette attente qui ponctue le film rythme les images qui la précèdent et la succèdent, disant voilà comment ce peuple vit, pourquoi il prend position et comment il le fait.

Les dialogues, perles rares dans le film, en accentuent la profondeur. «Remparts d'argile», c'est l'art de l'éloquence dans la retenue et l'art de l'image filmée dans toute sa beauté. Un bel hommage aux peuples «damnés». Les images de ces hommes assis sur les pierres qu'ils ont taillées, dormant même dessus pour revendiquer leur droit de la manière la plus naturelle, la plus forte et la plus symbolique qui soit sont inoubliables.