Tunisie: 8.044 candidats passeront l'épreuve du Bac

Les épreuves auront lieu les 21, 22 et 23 juin et les résultats seront proclamés le vendredi 6 juillet.

Pour l'examen du Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base (Dfeeb), 1.915 candidats se présenteront à cet examen dont 1.573 des établissements publics, 341 des établissements privés et un seul candidat libre. Les épreuves se dérouleront les 18, 19 et 20 juin. Les résultats seront proclamés le mercredi 4 juillet. Les candidats ayant obtenu les meilleurs scores au Dfeeb auront l'opportunité d'accéder aux lycées pilotes de Sousse. Enfin, pour le concours d'entrée aux collèges pilotes, 3.643 passeront ce concours dont 2.932 des écoles publiques, 706 des écoles privées et 5 candidats libres.

Côté épreuves pratiques du Bac, il est à noter que 300 candidats ont passé le 18 mai l'épreuve pratique de musique et que 1.532 candidats passeront l'épreuve pratique de technologie, et ce, dans la période allant jusqu'au 28 mai. A signaler que tous les candidats au Bac (toutes sections confondues) passeront l'épreuve pratique d'informatique durant la période allant du 21 au 26 mai.

Les épreuves se dérouleront les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 juin et la proclamation des résultats se fera le dimanche 24 juin.

Les candidats des établissements publics et privés sont répartis comme suit selon les sections : lettres (1.240), mathématiques (665), sciences expérimentales (1.573), économie-gestion (2.497), sciences techniques (1.469), sciences informatiques (122) et section sport (107).

