Tunisie: Opter pour plus de fermeté

Et ce n'est pas un hasard si la Tunisie n'est pas encore délogée des premières places du classement mondial des pays les plus vulnérables en la matière. Une réputation d'autant plus triste et «sale» qu'elle s'apparente à une fatalité. Questions : pourquoi sommes-nous si maladroits et imprudents sur la route?

Pourquoi toutes les formules de redressement se sont-elles avouées vaincues?

N'a-t-on pas, faut-il encore le rappeler avec une certaine fierté, des autoroutes, des ponts, des échangeurs, une armada de plaques et de feux de signalisation et tous les ingrédients d'une infrastructure routière sinon solide, du moins valable et compétitive?

Sévir

Alors, à qui incombe la faute ? Qui est derrière cette «hécatombe»? Certes, une bonne partie de nos automobilistes ne doivent pas s'en disculper. Eux qui, incarnant à la perfection le rôle des fous du volant, s'amusent à violer le code de la route, qui en roulant à tombeau ouvert et le portable collé à l'oreille, qui en conduisant en état d'ébriété, qui encore en jetant les lois de la circulation aux orties. Tout cela est vrai. Mais ce qui est non moins vrai, c'est le laxisme de l'Etat qui n'arrive pas, en dépit de sa bonne volonté, à prendre le taureau par les cornes. La solution ? Eh bien, une seule : Sévir. Avec un grand S.

En effet, nous sommes tout à fait d'accord avec plusieurs spécialistes en prévention routière qui ne cessent d'appeler à l'urgence de revoir à la fermeté la législation actuelle. Loin de verser dans la répression, la fermeté devra s'appliquer, en premier lieu, aux amendes infligées aux contrevenants, et cela en les alourdissant.

En parallèle, il est recommandé de faire preuve de plus de rigueur dans les examens d'obtention du permis de conduire pour qu'il n'aille qu'à celui qui le mérite amplement. De quoi couper l'herbe sous les pieds de ceux, et ils sont malheureusement légion, qui ont fait de ce créneau un... fonds de commerce qui a causé tant de malheurs sur nos routes, au grand dam et des familles des victimes et des sociétés d'assurance et de réassurance dont le manque à gagner ne cesse de grimper. Autre volet à attaquer : les taxis collectifs (Ennakl Errifi) dont l'invasion fulgurante au lendemain de la révolution est devenue, de nos jours, réellement incontrôlable, avec, pour effets immanquables, la hausse vertigineuse des accidents de circulation, aussi bien dans les villes que dans les villages. Fermeté également dès qu'on pipe mot à propos de la question des patrouilles mobiles du radar. Celles-là mêmes qui sont appelées à sévir sans pitié, vaccinées qu'elles devront être contre la tentation des monnaies sonnantes et trébuchantes. Une ruse à laquelle sont hélas habitués un grand nombre de contrevenants incorrigibles qui ont... l'art d'amadouer tout flic qui les interpelle! Mais cela, c'est une autre histoire...