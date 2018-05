Tunisie: Le suspense perdure

Gouvernement d'hiver, gouvernement d'été. Souvenons-nous encore de celui d'Habib Essid 1 et 2, avant… Plus »

Les coéquipiers de Jilani Mami se sont imposés par 3 buts d'écart et gardent intactes leurs chances de conserver leur titre glané la saison écoulée en dépit d'un déplacement périlleux à Sousse pour le compte de la dernière journée et la difficulté de la tâche.

Beaucoup d'arrêts de jeu et la disqualification de Oussama Boughanmi resteront les images ternes de cette rencontre. Les «Sang et Or» ont dominé les débats de bout en bout. Ils ont pris une avance considérable dès le premier half (17-12). L'Espérance n'avait plus qu'à gérer la seconde période de jeu.

Autant le choc de Sousse entre l'Etoile du Sahel et le Club Africain était plaisant à suivre avec notamment un niveau technique appréciable où le fair-play dominait, autant le match entre l'Espérance de Tunis et El Makarem de Mahdia fut exécrable.

Il a fallu attendre la sixième minute pour voir l'Etoile du Sahel marquer son premier but et parvenir à égaliser à la 12' (6 buts partout). L'Etoile prendra d'ailleurs le premier avantage à la 25' (13-12) grâce à Jihed Jaballah. Tous les présents ont été surpris par le niveau des jeunes Clubistes qui jouaient sans complexe.

