Tunisie: Une guerre de positions

Gouvernement d'hiver, gouvernement d'été. Souvenons-nous encore de celui d'Habib Essid 1 et 2, avant d'être, finalement, remercié en juillet 2016. Tout fut effacé, sans bien fondé, ni évaluation de parcours. Celui de Youssef Chahed ne fait pas, lui aussi, l'exception.

Les convoitises des uns et des autres poussent au même scénario. Il pourrait connaître le même sort que son prédécesseur. Chacun d'eux avait, alors, établi une liste des priorités, se voulant des mesures d'urgence nécessaires au changement. Mais, nul plan d'action n'a été mis à exécution.

Grande déception, visiblement, ressentie auprès d'une large population. Ce qui donne lieu, à chaque fois qu'il y a crise de communication sur les revendications, à une exacerbation des protestations qui gagnent presque toutes les régions. On revient, aussitôt, à la case départ et l'idée du remaniement renaît de ses cendres.

Tranchera-t-on aujourd'hui ?

Astuce politique typiquement tunisienne, le Document de Carthage s'érige, aujourd'hui, en une arme à double tranchant. Et si la révocation d'Habib Essid et de son équipe faisait, à l'époque, l'unanimité des partis et organisations signataires, celle de Youssef Chahed crée, paraît-il, divergences et divisions.

Les dernières tractations, au terme de la réunion du comité des experts désigné pour cerner les futures priorités, ont mis tous desseins et velléités à nu. D'autant plus que les prétendus coalisés au pouvoir, Ennahdha et Nida, sont, manifestement, dissociés.

Chacune des deux parties se laisse tirer par ses propres intérêts. Deux camps, deux positions : le premier mobilise autour de lui d'autres partis (Al Massar, Al Moubadara, l'Utap et l'Utica) pour être aux côtés du chef du gouvernement, alors que le second nidaiste, entouré de l'Ugtt, la première à avoir plaidé pour le départ de Chahed, défend cette position.

Reste qu'aujourd'hui, la rencontre des deux camps devrait trancher sur leurs différends. Toujours sous le signe du fameux « intérêt supérieur du pays ».