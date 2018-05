Burkina Faso: Inhumation François de Salle Ouédraogo - La dernière mission d'un gendarme d'élite

Etant juste à côté de moi, il m'a fait ce sourire légendaire qu'on lui connaissait en me disant : « capitaine, il n'y a rien en face ». Moins d'une minute plus tard, juste à la porte du domicile, l'équipe essuyait de nouveau un tir nourri, François de Salle sera atteint avec un autre élément.

Une première équipe va essuyer les premiers coups de feu quelques minutes plus tard, et trois personnes seront touchés par balles et évacués à l'hôpital. Aux premiers échanges de tirs, un terroriste sera abattu, et un autre blessé.

Héros infortuné, l'oraison funèbre prononcé par le chef de l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie, le commandant Evrard Somda, n'en dira pas plus : « François de Salle est tombé au champ d'honneur lors d'une opération antiterroriste visant à interpeller de présumés terroristes retranchés dans un celibaterium, à Ragnongo, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. », a-t-il lu, précisant que cette intervention était un appui aux services de renseignements dans la recherche et l'interpellation de ces présumés terroristes.

Parents, amis, frères d'armes, autorités militaires et gouvernementales, entre consternation et recueillement, ils étaient nombreux au cimetière municipal ce jour, pour faire leurs adieux à celui que l'on pourrait considérer comme le héros infortuné de la longue nuit du 21 au 22 mai 2018.

