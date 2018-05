Tunisie: Infortune et injustice

Volet Al Nejma, le but de la victoire a été signé par Hassan Maatoug à la 68' sur penalty. Chapitre satisfactions, le portier Gaith Yeferni s'est illustré. Trois belles parades à son actif qui n'ont cependant pas permis de relancer la mécanique clubiste. Grâce à cette victoire, Al Nejma valide son ticket pour les seizièmes de finale où elle affrontera Al Ahly du Caire.

Volet onze clubiste, Kamel Kolsi a débuté avec Gaith Yeferni dans les cages, Hamza Agrebi, Seif Tka, Sami Hammami et Ali Abdi en défense, Wissem Ben Yahia, Ghazi Ayadi et Mehdi Ouedhrefi au milieu. Et, enfin, Zouhaier Dhaouadi, Yassine Chammakhi et Bilel Khefifi.

Le chevalier du sifflet

Pour revenir aux faits saillants de cette explication, les Clubistes ont débuté le match tambour battant. A peine 5' de jeu, un heading de Seif Tka et le cuir fuse au-dessus du montant. 20' de jeu, les Libanais avancent d'un cran mais Gaith Yeferni répond présent suite à une incursion éclair adverse. 28', Bilel Khefifi rate l'immanquable.

L'attaquant clubiste tergiverse et écrase sa frappe alors que la cage était vide ! Al Nejma se montre percutant et incisif sur contre-attaque. 30', la riposte libanaise a failli coûter cher au CA.

Avant la pause, à la 45', une balle arrêtée a failli avoir raison du gardien Yeferni, sauvé par la providence.

Les trois minutes de temps additionnel auraient pu apporter du nouveau, n'eût été le laxisme de l'arbitre ! 46', l'arbitre ferme les yeux suite à une main libanaise dans la surface de réparation !

Le penalty était flagrant mais l'arbitre n'a pas bronché.

Sur ce, à la 48', Gaith Yeferni sauve de nouveau le CA suite à une chevauchée adverse, ponctuée d'un face-à-face gagnant pour le portier clubiste. Même scénario au retour des vestiaires.

Le CA domine et monopolise le cuir. Pas de volume de jeu côté libanais mais une attention défensive de tous les instants et une reconversion rapide vers l'avant. Le tournant du match aurait pu se produire à la 48' de jeu. Ali Abdi insiste et place le ballon hors de portée du portier adverse. Le cuir se dirigeant vers les filets, mais Zouhaier Dhaouadi, en position de hors jeu, touche le ballon !

Le but n'est donc pas validé ! La poisse ! Le CA pousse cependant. Tour à tour, à la 55' et à la 56', Chammakhi puis Sami Hammami auraient pu débloquer le résultat.

A l'heure de jeu, Kamel Kolsi opère un recentrage tactique. Mehdi Ouedhrefi cède sa place à Tijani Belaid et le CA se rue en attaque. Cependant, les Clubistes laissent derrière des boulevards aux Libanais. Ces derniers ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour en profiter. 67', une faute d'appréciation clubiste est payée cash.

Al Nejma se voit accorder un coup de pied de réparation que transforme imparablement Hassan Maatoug. Le CA n'en revient pas et les Libanais tentent de profiter de ce passage à vide clubiste. 71', Gaith Yeferni sauve ainsi le Club Africain du K.O.

Après coup, les Clubistes sortent de leur léthargie, mais l'arbitre en a décidé autrement ! Chaque fois que le CA pousse et touche presque au but, le trio arbitral le prive de son droit !

Quelle injustice ! 72', Zouhaier Dhaouadi est fauché sur la ligne de la surface. Mais l'arbitre ne siffle pas penalty. 75', le coup franc de Belaid passe de peu à côté des bois adverses.

Le portier libanais ouvre l'œil et le bon à partir de là !

89', il repousse le danger face à Yassine Chammakhi. Quelques secondes plus tard, la tentative de Wissem Ben Yahia a failli faire mouche.

«Last but not least», les esprits s'échauffent à partir de là. Et l'arbitre d'expulser Tijani Belaid et un joueur libanais. Et ce n'est pas fini. Ce même arbitre en rajoute une couche et expulse Hamza Agrebi avant de siffler la fin du match.

En résumé, le CA ne pouvait rien espérer de ce match.

Un arbitrage sûrement pas de derrière les fagots en a décidé ainsi! Fin de citation.