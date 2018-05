Togo: Fabre et militants tablent sur « l'Alternance politique pour mieux vivre ensemble au Togo »

« L'alternance politique pour mieux vivre ensemble au Togo », c'est le thème de la 1ère convention nationale que le parti politique de l'opposition, et également membre de la Coalition des 14, l'ANC, organise ce Samedi 26 Mai 2018 à Lomé.

D'après le document portant invitation signé par le Secrétaire général, du parti à la couleur orange, Jean-Claude Delava CODJO, il s'agit d'une convention qui réunira « les responsables centraux et fédéraux (plus de 400 personnes, ndlr) du parti pendant une journée d'exposés et de débats.

Il s'agira pour ces représentants du Bureau National, des 93 fédérations nationales et internationales du parti, des Délégations nationales des Dames, de la Jeunesse et des Parlementaires, des Associations et des Regroupements d'accompagnement, de « de conforter leurs capacités d'exercice des droits politiques et civiques garantis par la Constitution et les lois », « de cerner davantage, à travers le mémorandum du regroupement des 14 partis politiques de l'opposition, les contours de la crise politique togolaise et son règlement qui passe par l'alternance politique », et « de recevoir les orientations et directives politiques du Bureau national pour faire face aux enjeux actuels et aux défis tant internes qu'externes à relever pour atteindre les objectifs statutaires du parti ».

Est attendu au terme de ces travaux qui seront meublés par trois panels de communications et débats, un discours de clôture du Président National de l'ANC, Chef de file de l'opposition, Jean-Pierre FABRE.