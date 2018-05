Congo-Kinshasa/Nigeria: Amical FIFA - La RDC privée de la majorité des professionnels face au Nigeria

La plupart des joueurs des Léopards évoluant en Europe ne seront pas de la partie pour affronter les Supers Eagles, le 28 mai, à Port Harcourt, dans le cadre de la répétition Fifa.

Sur les vingt-huit joueurs convoqués, l'on parle de plus ou moins dix absences sur les dix-sept joueurs qui devraient venir du Vieux continent. Il s'agit du gardien de but Joël Kiassumbua (FC Lugano/Suisse), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), Chancel Mbemba Mangulu (Newcastle/Angleterre), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC/Écosse), Gaël Kakuta (Amiens SC/France), Chadrac Akolo Ababa (VFB Stuttgart/Allemagne), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Britt Assombalanga (Middlesbourgh/D2 Angleterre), Harrisson Manzala (Amiens SC/France) et Firmin Mubele Ndombe (FC Toulouse/France).

Pour suppléer à ces forfaits, le sélectionneur Florent Ibenge s'est rabattu sur les joueurs locaux. Ainsi retrouve-t-on dans la sélection Djo Issama, Meschak Elia, Kevin Mondeko, Arsène Zola et Ben Malango de Mazembe, Glody Ngonda, Padou Bompunga, Yannick Bangala, Emmanuel Ngudikama, Fabrice Luamba et Nelson Munganga de V.Club, Ricky Tulengi et Francis Kazadi Kasengu du Daring Club MotemaPembe et le gardien de but, Jackson Lunanga de Maniema Union, Djuma Shabani de V.Club, Cédric Ngulubi et le gardien de but AuguyKalambayi de Sanga Balende.

Quatre joueurs évoluant à l'étranger ont pris part à la première séance d'entraînement. Il s'agit de Kasongo Kabongo, récent vainqueur de la Coupe d'Égypte avec Zamalek, le défenseur Beaubo Ungenda Muselenge de Primeiro d'Agosto d'Angola, Chikito Lema Mabidi de Raja de Casablanca et le gardien de but, Antony Mussi Ngawi de Chiasso, en Suisse. Le milieu de terrain Paul-José Mpoku et Christian Luyindama, son coéquipier au Standard de Liège en Belgique, étaient attendus à Kinshasa, le 23 mai. L'attaquant Benik Afobe Tunani de Wolverhampton en Championship (D2 Anglaise) rejoindra le groupe directement à Port Harcourt.

Par rapport à cette série d'absences, Florent Ibenge s'est confié à la presse. « Nous avons eu beaucoup de soucis pour ce match à la fin de la saison. Il y a des joueurs qui étaient convoqués mais, à la dernière minute, ils ne peuvent plus venir, les autres jouent encore les play-offs. Et on a une succession de blessés, c'est une situation périlleuse qui fait que la liste habituelle du contingent européen soit réduite à une portion congrue, on a dû se rabattre sur notre contingent local, qui sera beaucoup plus nombreux. Ce qui n'est pas aussi mal », a-t-il indiqué. Le sélectionneur tenait pourtant à disputer cette rencontre amicale contre le Nigeria avec beaucoup de joueurs professionnels avant de prendre part à la Cosafa Cup avec des joueurs locaux.

À propos des absents, Florent Ibenge-qui a eu tout le monde au téléphone en dehors de Bakambu de Beijing Gouan en Chine et Nsakala d'Alanyaspor en Turquie- a fait savoir que Marcel Tisserand de Wolfsburg en Allemagne est blessé et opéré, Wilfried Moke d'Alanyaspor en Turquie est également blessé. Arthur Masuaku est même sorti lors d'un match de Westham après un coup reçu à la cheville, Jordan Ikoko de Guingamp en L1 française est resté à côté de son fils qui doit être opéré. Chadrac Akolo de Stuttgard en Allemagne et Aaron Tshibola de Kilmarnock en Ecosse sont blessé, Jacques Maghoma de Birmingham, en D2 anglaise, a la mâchoire cassée, alors que Neeskens Kebano devrait jouer le play-off avec Fulham (D2 anglaise), et Junior Kabananga d'Al Nasr en Arabie saoudite ne joue plus depuis le 12 avril. Quant à Bolasie d'Everton en Premier League anglaise, il profite de ce temps d'arrêt pour se soigner. Joël Kiassumbua devrait jouer le dernier match de Lugano en Suisse. Pour le Florent Ibenge, ces absences sont une occasion pour d'autres joueurs de montrer leur talent.