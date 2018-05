Madagascar: MESupReS - Le Pr Marie Monique Rasoazananera, docteur honoris causa du CNAM

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), en France, a décerné mardi dernier, 22 mai 2018 à Paris, le titre et les insignes de Docteur honoris causa à la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS) de Madagascar, le Professeur Marie Monique Rasoazananera.

En décernant le titre honorifique de docteur honoris causa au Pr Marie Monique Rasoazananera, le Conservatoire des Arts et Métiers (CNAM) a reconnu ses efforts consacrés au développement de l'enseignement supérieur et des travaux de recherches à Madagascar. Et ce, depuis l'époque où elle était présidente de l'Université de Fianarantsoa, et qu'elle ne s'est lassé de poursuivre son engagement dans cette voie, en tant que secrétaire générale des associations Réseau Francophone des Femmes de l'Enseignement Supérieur des Ministres, et en sa qualité de ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, plus particulièrement dans le partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur, la recherche et innovation, et récemment avec le CNAM.

Etendre la coopération. A l'issue de l'éloge de la ministre Marie Monique Rasoazananera, prononcé par le Pr Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Pr Olivier Faron, administrateur général du CNAM a procédé à la remise de l'insigne de Docteur honoris causa, ainsi que le diplôme l'attestant, suivi du discours de remerciement de la ministre malgache. Elle a, à cette occasion, manifesté son souhait d'étendre la coopération dans le domaine du développement et l'intégration de la recherche dans l'enseignement, axe prioritaire du pays depuis son passage au LMD en 2014, la mise en place des formations en ligne (FOAD) et le développement de la formation professionnelle au service de l'employabilité.

Deuxième femme. Cette cérémonie de distinction honorifique est la neuvième organisée par le CNAM qui depuis 1994, a honoré onze personnalités étrangères en raison des services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à l'établissement et à la recherche. Le dernier récipiendaire, en décembre 2016, était le président de la République du Sénégal, Macky Sall. La ministre malgache est la deuxième femme à qui, ce titre honorifique a été décerné par le CNAM. La cérémonie a été honorée par la Délégation Permanente de Madagascar auprès de l'UNESCO, le corps diplomatique malgache résidant en France, et des représentants des deux Foyers Universitaires Malgaches (FUM) à Paris.