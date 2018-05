Madagascar: Secteur EAH - Lancement de la plateforme nationale

Une étape importante dans l'amélioration du taux d'accès à l'Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) est franchie. La plateforme nationale de la promotion de ce secteur a été lancée hier dans le cadre d'un atelier de mobilisation des acteurs concernés qui durera deux jours à l'hôtel « Le pavé » à Antaninarenina.

Cette plateforme dirigée par le ministre de tutelle, Lantoniaina Rasoloelison, regroupe des représentants des différents ministères touchés directement par le secteur, des représentants des ONG nationales et internationales, de la société civile et du secteur privé. « L'objectif consiste à coordonner et harmoniser les actions de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement de ce secteur », a expliqué le ministre lors de son lancement officiel hier.

Marchés attribués. De nombreuses actions prioritaires ont été ainsi évoquées. On peut citer entre autres, la révision du code de l'Eau, l'harmonisation des données de bases de tous les acteurs et la fiabilité de ces données. Cette plateforme se charge également de l'élaboration de la politique sectorielle et du programme sectoriel, ainsi que du plan national d'investissement. La dotation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement adéquates à la population les plus vulnérables, n'est pas en reste. La plateforme nationale de promotion du secteur EAH devrait entre-temps procéder à la mise en place systématique des délégations de gestion au niveau des services publics.

Le rôle et la mission de chaque acteur sont bien définis dans l'arrêté portant création de cette nouvelle plateforme qui remplace la plateforme Diorano Wash. Pour sa part, le Ministère assure le leadership et la coordination des actions dans la mise en œuvre de la politique de l'Etat pour le secteur. Par ailleurs, le ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison a soulevé qu'il faut mettre en place des services chargés du développement de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène au niveau des communes. Parlant de la création des infrastructures d'adduction d'eau potable et d'assainissement, « des appels d'offres ont été déjà lancés. Certains marchés ont été même attribués aux adjudicataires. Des travaux sont ainsi en cours d'exécution », a-t-il conclu.