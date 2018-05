Madagascar: Tentative du régime de reconquérir l'opinion

La pression des députés du changement ne se relâche pas. En témoigne le dépôt de plainte contre le Premier ministre auprès du procureur de la République hier.

Cette action survient alors qu'on prête au chef de l'Etat, l'intention de mettre enfin en place la Haute Cour de Justice. Cette information véhiculée par certains organes de presse n'est pas anodine et se situe dans le cadre de la volonté du pouvoir de calmer le jeu politique.

Tentative du régime de reconquérir l'opinion

La mise en place de la Haute Cour de Justice a été réclamée à corps et à cris par les forces vives de la nation depuis bien longtemps. Ce n'est que maintenant que le pouvoir se décide à le faire. On peut se demander la raison de cette réaction tardive qui a suscité de nombreux commentaires ironiques. Certains observateurs se demandent si cela va suffire pour contrebalancer les actions entreprises par l'opposition. Le régime est en train d'essayer de regagner le terrain perdu depuis le début des manifestations de la Place du 13 Mai. Les députés favorables au régime multiplient les interventions médiatiques pour contester la façon d'agir de l'opposition.

Le point d'orgue de cette contre-offensive sera le grand rassemblement qui aura lieu demain au Coliseum d'Antsonjombe. Tout cela est de bonne guerre, et on peut s'étonner du retard pris par les partisans du régime. On peut comprendre qu'ils ont été dépassés par les événements et, ne pouvant plus réprimer le mouvement populaire, ils sont tombés dans une sorte de léthargie. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire une campagne de communication dans les règles de l'art. Ils avancent leurs arguments pour essayer de déstabiliser leurs adversaires. Ils sont partis de très loin et on ne sait pas s'ils réussiront à convaincre l'opinion.