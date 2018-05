Madagascar: Erix - Le « kopi-kolé » de Do Rajhonson vole de ses propres ailes

Il a participé à une émission de télé réalité, et s'est transformé le temps d'un instant, en Do Rajhonson. Erix, ou Heritianarijaona de son état civil, est actuellement en phase de voler de ses propres ailes.

Plus proche des artistes comme Ariane ou encore Do Rajhonson, Erix fait dans la variété, tout en préférant le zook love ou encore le boléro. Le public a déjà pu le voir sur scène avec Njakatiana, Ariane ou encore Do Rajhonson. D'ailleurs, ses titres comme « Mbola ho avy » ou encore « Anao efa tara » sont déjà diffusés en boucle à la radio. Et un titre, déjà tourné en clip, inonde aussi les chaînes de télé.

Erix prépare actuellement un album, et parmi toutes ses chansons, il en a choisi 12 pour commencer. D'un naturel simple mais méticuleux, il veut le meilleur pour marquer son entrée dans le grand bain du showbiz local, mais surtout pour se débarrasser de sa notoriété de « kopi-kolé » pour vraiment faire connaître l'artiste en lui. « Je suis passionné par la musique depuis mon plus jeune âge, et j'ai toujours voulu chanter et faire une carrière dans la musique » dit-il. « Mais tout vient à point à celui qui sait attendre » ajoute-t-il, comme pour dire que, le moment est maintenant venu pour lui de voler de ses propres ailes. En attendant de le voir sur scène, Erix promet de nouveaux clips!