Madagascar: Grande Braderie - Les promotions continuent

La Grande Braderie de Madagascar se poursuit au Palais des Sports. La journée d'hier était plutôt calme mais les participants ne désespèrent pas puisque à chaque édition, la Grande Braderie n'est pas toujours faste.

Plus d'affluence est attendue à partir d'aujourd'hui et surtout samedi et dimanche. En tout cas, les promotions continuent au Palais des Sports, surtout du côté du sponsor et des partenaires de la Grande Braderie. Le sponsor officiel SOMAPRO présente durant la Grande Braderie ses nombreux produits d'hygiène de la marque Impecc.

Quant aux partenaires, il y a tout d'abord Salone et ses produits alimentaires de qualité. Master Immo continue d'exceller dans la promotion immobilière, tandis que Cassy Boutique et Varoboba font le bonheur des visiteurs dans le domaine de la mode et des accessoires. II y a enfin Allo Taxi Nakà, l'entreprise spécialisée dans la facilitation des services Taxi. Rappelons que la Grande Braderie spéciale fête des mères regroupe une trentaine de secteurs d'activités et l'obligation de pratiquer une remise d'au moins 15% y est la règle.