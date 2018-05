Madagascar: Mialy Rajoelina - « Il est temps pour les femmes de s'affirmer »

L'ancienne Première Dame, Mialy Rajoelina a participé aux échanges concernant la Place de la Femme Malgache au sein de la Société hier à l'IEM.

Ayant toujours été active dans la défense des intérêts de la Femme et des enfants, elle s'est exprimée pour rappeler les droits de la Femme mais aussi et surtout pour encourager ces dernières à rester fortes et à faire preuve d'optimisme. Elle reste convaincue que les femmes jouent un rôle très important dans le développement de Madagascar.

« Nous représentons plus de 50% de la population et l'on peut comprendre l'impact qu'aura notre engagement dans le processus de développement parce que nous représentons la moitié de l'énergie et du talent de notre pays », a-t-elle soutenu tout en mettant en exergue la place que prend la Femme dans le monde du travail, notamment dans les postes à responsabilités au niveau des institutions et dans l'Administration, ainsi que dans les secteurs de la santé, l'éducation, le sport, la politique, les professions libérales.

Mialy Rajoelina a aussi exprimé sa consternation par rapport à la situation des femmes victimes de l'arrêt prématuré de la scolarité et celles qui sont victimes de violences physiques, de viols et d'agressions. Selon ses dires, la Femme est complémentaire à l'Homme. L'ex-Première Dame estime ainsi que les principales attentes des femmes sont donc d'accéder à l'éducation et aux formations qualifiantes leur permettant d'exploiter avec motivation son potentiel. « L'éducation et l'instruction sont le moteur de tout développement », réaffirme-t-elle. Et de poursuivre qu'« Il est grand temps pour nous de nous affirmer. Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre pays ».