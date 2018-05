Madagascar: Tsiry et Tsito ou quand deux frères sont en équipe nationale !

L'un est milieu récupérateur et l'autre en milieu droite ou gauche. Les deux sont entraînés après leur père et les deux sont sélectionnés en équipe nationale de football. Bref, la famille Razafindrasata est en train de vivre leurs rêves de foot en famille !

Les deux fils de Herimalala Razafindrasata, ancien joueur de l'AS CIMELTA, du FC BFV, du FC FOBAR, de l'AS ADEMA, suivent ses traces de près pour ne pas dire qu'ils sont en train de faire mieux. Razafindrasata Tsiry Mirado né en 1995, 1m75 et Razafindrasata Tsito Miravo né en 1996, 1m70, viennent de rejoindre les Bareas. Détenteur de trois coupes de Madagascar avec le FC BFV, l'AS CIMELTA et le FC FOBAR, entraineur depuis 2002 des clubs BOCA JUNIOR SABNAM, AS JET MADA et HEROFOOT, le père a le football dans les jambes , et il a continué avec ses enfants.

« Depuis les moins de 10 ans, je les ai entraînés au club de Herofoot, un club que j'ai créé moi-même. A partir de 17 ans, ils ont joué chez Jet Mada, où j'y étais aussi entraineur. Ils sont restés dans le club quand j'ai entraîné au CEFFEFIA. En 2010, Tsiry a joué dans ce club ». Pas besoin de faire passer sa passion à ses gosses, Me Hery a su leur faire vivre cela tous les jours et c'est passé. Toute la famille joue même au foot : la sœur Tsinjo a été sélectionnée pour les CJSOI chez les Bareas de moins de 17 ans, et joue avec l'AC Sabnam. Quant à Tsioafoy 16 ans, il joue avec le Herofoot en 2e division.

« Ce ne fut pas facile mais je crois en Dieu qui m'a aidé. Le plus dur est de conjuguer sport et études, l'achat de matériels sportifs etc ». Mais en tant que parent, il se dit « quand les enfants aiment quelque chose, cela passe plus facilement. Il faut les appuyer dans ce sens ».