Madagascar: Anosy - Trois femmes arrêtées pour trafic de personnes vers la Chine

Faux et usage de faux. Outre le trafic d'êtres humains, ces trois femmes sont également poursuivies pour faux et usage de faux. Durant l'enquête, elles ont avoué que les faux cachets saisis sur elles sont utilisés pour la confection de faux documents comme de l'autorisation parentale parce que leurs victimes sont toutes des moins de 21 ans. L'enquête a révélé également que, ces jeunes femmes à exporter seraient destinées à marier avec des Chinois. Pour ce faire, Hanitra serait déjà en contact avec les acquéreurs.

Méfiants, les policiers l'ont tout de suite interpelée et l'ont fouillée où ils ont découvert trois cachets (un cachet de l'officier de l'état-civil, un cachet de la commune urbaine de Sambava, un cachet avec l'inscription VU pour la légalisation de signature). Durant son interrogatoire, elle a dénoncé ses deux complices. Le lendemain, ces dernières ont été arrêtées à Anosy. Appelées Ravaka et Hanitra et âgées respectivement de 36 et 33 ans, elles étaient surprises avec trois jeunes femmes qu'elles comptaient envoyer en Chine.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.