Madagascar: Oceantrade Madagascar - Une nouvelle gamme de véhicules de marque Foton lancée

Il y a un dynamisme de la demande et une croissance du marché à Madagascar. Et les véhicules pick up sont très prisés.

Cela fait plus de 20 ans que des véhicules de marque Foton produits par la société pékinoise Foton Motors Int, circulent à Madagascar. Maintenant, Oceantrade Madagascar est le distributeur exclusif de cette marque chinoise sur le territoire national. Les deux entreprises viennent de renforcer leur partenariat dans le but d'offrir une nouvelle gamme de véhicules adaptée à la demande du marché malgache.

Parmi les modèles lancés avant-hier au show-room de l'Oceantrade Madagascar à Andraharo, on peut citer entre autres, les voitures « pick up » et « suv », le minibus, les véhicules utilitaires plus économiques pour la livraison de marchandises et les tracteurs qui viennent de débarquer au port de Toamasina. « C'est bien adapté au marché malgache car nous avons tenu compte de l'état des infrastructures et la qualité des carburants dans la Grande île lors de leur conception », a déclaré Johnson Zhang, responsable zone Afrique de Foton Motors Int.

Leader. Cette entreprise chinoise a également travaillé avec des géants de l'automobile comme Isuzu et Cummins, afin de satisfaire la demande sur le marché local. Elle est présente dans plus de 20 pays et le numéro Un en Afrique. « Même si nous sommes encore une entreprise jeune n'ayant que treize ans d'existence, nous produisons actuellement plus de 8 millions de véhicules avec près de 40 000 emplois créés.

Nous exportons plus de 65 000 véhicules par an. Et nous investissons également dans les innovations technologiques », a-t-il rajouté. En revanche, Oceantrade Madagascar, son partenaire a déjà plus de 30 ans d'exercice. « L'entreprise s'est façonnée une image professionnelle et performante en devenant un leader à Madagascar dans le domaine de la concession automobile et de la construction, ainsi que dans la distribution de fournitures industrielles », a fait savoir Christelle Houllier, le directeur commercial de la Division Vente véhicule au sein de l'Oceantrade Madagascar.

Rallye de Madagascar. A part cela, Oceantrade a engagé un véhicule de la marque Foton en championnat de Rallye de Madagascar avec son modèle phare Tunland en catégorie T2 catégorie FIA en 2016. « L'équipage Davonjy et Sandy s'est brillamment illustré durant la saison en la finissant premier à la catégorie T2 et vice-champion de Rallye de Madagascar face à des voitures avec des préparations draconiennes. La performance de la marque Foton n'est pas ainsi une simple accroche publicitaire, mais une réalité bien vivante », a-t-elle enchaîné. Cet équipage va encore participer au prochain Rallye de Madagascar qui débute à midi, et ce, à bord du véhicule 4×4 Tunland de marque Foton.