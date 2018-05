Burundi: Appel au dialogue à l'ONU pour le pays

La réunion a été marquée par les divisions de la communauté internationale face à la crise à Bujumbura. Quand la France ou les Etats-Unis parlent de "risque de dégradation" ou de "parti unique", la Chine et la Russie répondent "non ingérence". La Guinée équatoriale estime elle aussi que Bujumbura est dans ses droits en organisant un référendum. Les extraits ci-dessous illustrent bien ces divergences.

"Maintenant que le pays s'achemine vers une autre phase importante de son histoire, nous attendons un signal fort des autorités burundaises en faveur de la reprise du dialogue inter-burundais sous l'égide de la Communauté de l'Afrique de l'Est", a expliqué Michel Kafando jeudi soir. Et de continuer : "Si tel n'était pas le cas, il est à craindre que la contestation des résultats du référendum par l'opposition ne polarise d'avantage une situation politique déjà tendue et caractérisée par les atteintes aux droits de l'homme et autres abus ainsi que la détérioration de la situation socio-économique et humanitaire."

