Le président Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor a réitéré hier, jeudi 24 mai, au Chef de l'Etat Macky Sall, la valeur de l'équipe nationale qui ira défendre le Sénégal à la Coupe du monde.

«Nous avons déjà un passé, nous devons nous créer un avenir et cela passe par les pieds mais aussi les mains des joueurs qui sont là et qui sont déterminés. Je voudrais Monsieur le Président de la République vous témoigner de la valeur de cette équipe. En terme de valeur, elle n'est seulement que talent, elle est aussi valeur morale, valeur patriotique. C'est pourquoi, nous avons franchi toutes ces étapes. Je voudrai ici, à l'instar des joueurs, saluer le travail qui a été fait par le staff technique qui se donne à fond, fait des sacrifices», a-t-il déclaré.

«Aliou Cissé ne ménage aucun effort. Je voudrais témoigner qu'au niveau de la Fédération, nous avons toujours pensé qu'il était capable de relever ces défis et qu'il est capable de faire plus, si on les met dans des conditions optimales de performance. C'est pour cela, Monsieur le Président, la seule demande est que vous continuez à nous accompagner, ce staff technique et particulièrement le coach Aliou Cissé pour qu'il puisse mener cette mission», poursuit-il. Il note que les »Lions» ont été mis dans de bonne condition de préparation à la veille de leur départ à Vittel (France) qui accueille la seconde phase.

«Je voudrais ici vous exprimez notre grande reconnaissance, vous dire un grand MERCI. Je voudrais aussi associer à ces remerciements l'ensemble du gouvernement sénégalais. Au moment où on vous parle tout a été fait à bonne date afin que l'équipe rentre en regroupement dans de bonnes conditions et qu'elle puisse voyager à Vittel pour sa préparation, jouer ses matchs amicaux avant de se rendre en Russie à la conquête de ce que nous attendons tous. C'est-à- dire une grande participation», relève Me Senghor.

«Je voudrais pour terminer prendre l'engagement qui est le plus important. C'est celle de faire en sorte que l'image de notre pays soit rehaussée en Coupe du monde. Les résultats sportifs seront importants mais l'image que nous y laisserons, sera aussi importante. Je peux parier qu'avec ce groupe, cette image sera rehaussée au plus haut niveau. Et nous sortirons de cette Coupe du monde, plus reconnue dans le monde, en tant que pays d'émergence et pays qui est en train de faire des pas importants dans de nombreux domaines et plus particulièrement dans le sport et dans le football», conclut Me Senghor.