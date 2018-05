Ile Maurice: Quatre-Bornes - Un officier de l'ADSU porté manquant

Un autre cas de disparition a été rapporté, à Stanley cette fois-ci. Rajcoomar Ramsahye, un habitant de l'Avenue Baitka, âgé de 76 ans, est porté manquant depuis le mercredi 23 mai. La dernière fois que le septuagénaire a été vu, il portait un short bleu et gris, un T-shirt bleu et des savates noires.

La dernière fois qu'il a été vu, le trentenaire portait une veste noir et bleu, un pantalon noir, un T-shirt jaune et blanc et une paire de chaussures bleu et gris. L'officier, qui fait 1m80, est de teint clair, a les cheveux courts et les yeux marron. Celui qui avait rejoint la police en 2004 est sain d'esprit.

La famille Sumoreeah est dans tous ses états. Un des leurs, Kamlesh Sumoreeah, un officier affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Port-Louis, âgé de 37 ans, n'a plus donné signe de vie depuis hier, jeudi 24 mai. C'est ce qu'a déclaré son épouse à la police de Quatre-Bornes.

