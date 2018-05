Angola: Quantum Global - Jean-Claude Bastos interdit de quitter l'Angola

Le fondateur et Chief Executive Officer du groupe Quantum Global ne semble pas tiré d'affaire. Jean-Claude Bastos de Morais a été interrogé par les autorités angolaises. C'est du moins ce que rapporte le journal «Expansao» dans son édition de ce vendredi 25 mai. Il est également mentionné que les passeports suisse et angolais de l'homme d'affaires ont été saisis et qu'il ne peut quitter le pays.

Jean-Claude Bastos de Morais n'est, du reste, pas uniquement dans le viseur des autorités angolaises mais également celles de Maurice, de la Suisse et de la Grande-Bretagne depuis avril. Notamment en relation avec d'éventuelles infractions contre les actifs du Fonds souverain angolais. Jean-Claude Bastos a également vu le gel de ses comptes bancaires privés et commerciaux à Maurice et au Royaume-Uni.

Toutefois, celui qui est à la tête de Quantum Global, qui a des filiales à Maurice, a jusqu'ici déclaré qu'il a toujours respecté toutes les lois et tous les traités.