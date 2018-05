Ile Maurice: Parlement - Les travaux en direct

Seconde séance parlementaire de la semaine, ce vendredi 25 mai. Après une Private Notice Question, mardi 22 mai, sur les prix des carburants qui a enflammé l'hémicycle, le leader de l'opposition s'intéresse, aujourd'hui, à l'enquête sur le décès de Dilan Eléonore à Madagascar.

Place ensuite à la fin des débats sur le Human Tissue (Removal and Transplant) Bill. Il est prévu que deux autres projets de loi soient présentés en deuxième et troisième lectures : The Use of Pesticides Bill et The Code of Commerce (Amendment) Bill.