Stupeur et consternation dans le village de Samic situé à 3 km de Boutoupa Camaracounda, dans… Plus »

Pour rappel , le Cadre unitaire de l'Islam au Sénégal regroupe les Comités Scientifiques des confréries Mouridiyya (Rawdou Rayaahiin), Tijaniyya (Cellule Zawiyya Tidiane et comité d'organisation du Symposium du Maouloud), Khadriyya, Layene, la famille Omarienne, les Associations islamiques comme le Rassemblement Islamique du Sénégal (Ris), la Jamaatou Ibadou Rahmane, la Communauté Ahloul Bayt des Chiites, l'Association des « 1111 imams de Casamance », l'Association Islamique pour servir le Soufisme (Ais), ainsi que des membres de la société civile, etc.

Selon le document, les deux principales commissions d'observation du croissant lunaire sont convenues d'appliquer, désormais, les dispositions consensuelles suivantes : « Mettre en place une Coordination permanente des commissions d'observation du Croissant Lunaire ; observer conjointement le Croissant Lunaire à la RTS le 29 de chaque mois ; organiser un séminaire d'approfondissement des questions de fikh dans le but de rapprocher les principes d'observations ; définir les mécanismes d'une unité stratégique sur la base de l'autonomie et de la convergence des commissions ; se référer aux connaissances scientifiques et techniques de rigueur pour aider à l'observation du croissant de manière unitaire ; demander à l'Etat de mettre à contribution les autorités déconcentrées et décentralisées dans la coordination de l'observation du Croissant Lunaire de manière à obtenir le consensus le plus global sur le territoire national ».

Longtemps souhaité par les populations, un accord sur les principes et mécanismes d'observation du croissant lunaire vient d'être trouvé entre la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Conacoc) et la Commission d'observation du Croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms), lors d'un séminaire tenu dans les locaux du ministère de l'Intérieur.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.