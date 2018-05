Macky Sall ne fixe aucune limite à l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du monde Russie 2018. Le chef de l'Etat qui a remis hier, jeudi 24 mai, le drapeau national, a profité de cette traditionnelle cérémonie pour faire part de cette ambition et a exhorté les Lions à aller «sans complexe et sans peur» le plus loin possible dans la compétition. Mais avec un comportement responsable qui honorera l'image du pays.

L e président Macky Sall remis hier, jeudi 24 mai, le drapeau national à l'é- quipe nationale du Sénégal qui est entrée depuis ce lundi de plain pied dans la préparation à la Coupe du monde Russie 2018. C'était au cours d'une cérémonie qui a revêtu des allures d'au-revoir et surtout servi de viatiques aux Lions à quelques semaines de l'ouverture de la compétition

«PRENEZ CHAQUE MATCH POUR UNE FINALE»

«En revêtant le maillot de notre équipe nationale, patrimoine commun, ayez à l'esprit cette belle devise de votre armée nationale : On nous tue, mais on ne nous déshonore pas ! Prenez chaque match comme une finale, donnez vous sans compter, triomphez sur les entraves, repoussez les limites du possible, ayez faim de victoires, de gloires et de mérite en allant jusqu'au bout de votre rêve. Je ne vous fixe alors aucune limite. Sinon d'aller le plus loin possible dans la compétition», a déclaré le président Macky Sall. « Le peuple sénégalais, rassemblé dans une parfaite communion et des prières ferventes, est en droit de s'attendre à une belle et honorable participation de son équipe nationale», ajoute t-il.

«N'AYEZ AUCUN COMPLEXE, AUCUNE CRAINTE, AUCUNE PEUR»

Le chef de l'Etat, a ainsi appelé les Lions, à la suite de la Génération 2002, de marquer leur passage à la Coupe du monde et de hisser haut l'image du Sénégal. «Vous en êtes capables, vous en avez le potentiel et les moyens. Ma conviction profonde est qu'à ce stade, toutes les sélections nationales se valent car, les joueurs qui les composent évoluent pratiquement dans les mêmes championnats que vous. A titre d'exemple Sadio Mané qui prépare son match et qui est un des vôtres, va disputer dans deux jours la finale de Ligue des champions avec son club de Liverpool (samedi 26 mai face au Real de Madrid, Ndlr)», souligne-til, tout en demandant aux Lions d'être «forts et lucides et surtout d'avoir un comportement responsable». «N'ayez aucun complexe, aucune crainte, aucune peur. Car, en Russie, votre peuple solidaire et exalté vous accompagnera vigoureusement dans vos efforts que vous fournirez pour vous-mê- mes, pour vos compatriotes et pour l'Afrique toute entière. A Samara et dans les stades de Russie, faites preuve de générosité, de don de soi, de sacrifices en ayant en toutes circonstances, un comportement responsable qui honorera l'image du pays que vous représentez », dira-t-il.

«FAITES AUTANT, VOIRE MIEUX QUE LA GENERATION 2002 »

«Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance avec un seul mot d'ordre : Dem ba Diex ou aller jusqu'au bout», a-t-il-indiqué. Poursuivant son adresse, le chef de l'Etat n'a pas manqué de rappeler aux Lions le parcours de la Génération des Lions de 2002 à la quelle fait partie l'actuel entraineur des Lions. « Faites autant, voire mieux que la Génération 2002. Celle des El hadji Diouf et bien entendu de votre jeune entraî- neur Aliou Cissé qui rentre dans le cercle restreint des rares footballeurs qui ont le privilège de disputer une phase finale de la Coupe du monde avant de conduire, comme sélectionneur, leur équipe nationale. En saluant votre engagement patriotique, discret, efficace et vos qualités d'entraîneur émérite, le sportif accompli, je vous encourage et vous félicite vivement au nom de toute la nation. J'associe à ces félicitations, le président Augustin Senghor, pré- sident de la Fédération sénégalaise de football et tous les membres de la Fédération sénégalaise de football qui méritent notre soutien », note-til tout en précisant qu'il se rendra en Russie pour douze jours sur invitation de Gianni Infantino, président de la Fifa

MALANG DIEDHIOU ET COMPAGNIE

Le président Sall a par ailleurs salué la première participation des trois arbitres nationaux qui vont officier à la Coupe du monde. Il s'agit notamment de Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.