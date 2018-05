Selon des témoins trouvés sur place, ces individus armés dont on ignore encore l'identité ont, avant de battre en retraite, ouvert le feu sur une maison tuant un garçon de 6 ans, atteint par balle à la tête, et blessant une femme touchée à la jambe. Cette dernière, Fatou Diamé, a été évacuée à l'Hôpital régional de Ziguinchor où elle est hospitalisée. Le corps sans vie de l'enfant a été acheminé au domicile du chef de village, en attendant son inhumation. L'armée, déployée dans la zone, est intervenue pour stabiliser la situation. Selon certains témoins, les assaillants ont emporté plus d'un million des commerçants dont des Maures s'activant dans la campagne de commercialisation des noix d'anacarde qui bat son plein dans la région.

Stupeur et consternation dans le village de Samic situé à 3 km de Boutoupa Camaracounda, dans l'arrondissement de Niaguis. Des hommes armés ont fait irruption dans ce village hier, jeudi 24 mai 2018, aux environs de 01 heure du matin tuant un enfant de 6 ans et blessant sa tante avant d'emporter une importante somme d'argent appartenant à des commerçants maures qui s'activent dans la commercialisation des noix d'anacarde. Une attaque de bandes armées qui installe la psychose dans toute la zone mais surtout à Samic, plongé dans la tristesse.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.