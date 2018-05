Algérie: Travaux publics et des transports - Signature d'un mémorandum de coopération pour l'efficacité énergétique

ALGER - Un mémorandum de coopération sur la mise en œuvre du programme national d'efficacité énergétique dans le secteur des travaux publics et des transports a été signé jeudi à Alger par les ministres de l'Energie, et des Travaux Publics et des Transports respectivement Mustapha Guitouni et Abdelghani Zaalane.

Ce mémorandum de coopération prévoit ainsi une subvention du Fond national pour la maitrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération (FNMERC) à hauteur de 50 % du coût global de conversion, et ce, au profit des chauffeurs de taxis automobiles ainsi que la promotion, à grande échelle du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et du gaz naturel comprimé (GNC).

Un premier objectif de conversion en GPL/c pour 50.000 véhicules de taxis est ainsi fixé pour l'année 2018.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties conviennent également d'engager une réflexion sur les voies et moyens permettant une implication accrue de tous les opérateurs de transport public ainsi que les automobilistes à la mise en œuvre du programme national d'efficacité énergétique y compris l'opportunité d'élargir le champ d'application de la subvention allouée par le FNMERC et proposer des initiatives et autres actions pratiques pour sa mise en œuvre.

Pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la coopération entre les deux secteurs, une commission composée de représentants des deux ministères sera constituée.

Lors de son intervention, M. Zaalane a indiqué que la signature de ce mémorandum permettra de concrétiser une plus grande partie des objectifs assignés au titre du programme national d'efficacité énergétique.

Entre autres objectifs, le ministre a cité la réduction à hauteur de 9% de la consommation énergétique totale, soit une économie de 63 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) (40 milliards de dollars).

Cette action devra également permettre, selon M. Zaalane de généraliser l'utilisation du GPL/c à plus d'1 million de véhicules et plus de 20.000 bus, sans omettre la création de 180.000 postes d'emploi.

Signalant que la conversion en GPL/c de 50.000 véhicules de taxis, au titre de l'année 2018, est une première étape dans le cadre du programme national d'efficacité énergétique, le ministre a souligné que cette action sera graduellement généralisée aux différents moyens de transport en commun.

Selon lui, ce mémorandum permettra également de mettre en place le cadre adéquat devant faciliter la coopération institutionnelle entre les deux ministères dans d'autres domaines.

M. Zaalane n'a pas manqué de signaler que dans le monde, les moyens de transports sont les plus grands polluants et consomment de l'énergie à hauteur de 41%.

Pour sa part, le ministre de l'Energie a mis l'accent sur les efforts consentis par les pouvoirs publics à l'effet de réussir le programme national d'efficacité énergétique en lui réservant une enveloppe financière de l'ordre de 3,5 milliards de DA pour convertir en 2017 et 2018, pas moins de 100.000 véhicules au GPL/c.

Il a, à ce titre, indiqué que pour mieux développer cette opération, l'Etat a décidé, entre autres, de prendre en charge 50% du prix de 50.000 kits de conversion pour l'année 2018, et ce, par le biais du FNMERC et d'exonérer les véhicules utilisant le GPL/c du paiement de la vignette automobiles.

M. Guitouni n'a pas manqué de rappeler que le programme national d'efficacité énergétique vise à convertir 500.000 véhicules, à l'horizon 2021 au GPL/c, et plus d'1 million de véhicules, à l'horizon 2030 ainsi que l'achat de 11.000 bus et 11.000 véhicules utilisant le GNC. M. Guitouni a également rappelé qu'en 2017 le nombre de véhicules convertis au GPL/c était de 60.000 unités.

De son côté, le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue), Mohamed Salah Bouzriba a indiqué qu'à ce jour, il a été mis en place, au titre du programme national d'efficacité énergétique, 150 centres de conversion, trois (3) centres de formation des installateurs de GPL/c sans omettre que 44 wilayas disposent d'au moins un installateur de kits, etc.

Le Directeur général des transports, Mourad Khoukhi a indiqué lui, qu'afin d'affiner les données brutes du parc taxis, une enquête a été lancée par le ministère des Travaux publics et des Transports à travers les directions des transports des wilayas et en collaboration avec les syndicats des chauffeurs de taxis.

Cette enquête avait pour objectif de déterminer la répartition des taxis par type de motorisation (essence, diesel et GPL) et le potentiel de taxis susceptibles d'être convertis au GPL/c par wilaya.

M. Khoukhi a précisé, à ce titre qu'au 31 mars 2018, le nombre de taxis nouveaux est de 66.901 dont 6.020 appartenant à 582 sociétés de taxis.

Il a ajouté que les taxis collectifs urbains sont au nombre de 15.687 alors que les taxis collectifs inter-urbains se chiffrent à 20.462 et les taxis collectifs inter-wilayas à 14.869.