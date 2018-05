Algérie: La Journée internationale du "Vivre ensemble en paix" évoquée à l'Institut MGIMO de Moscou

Après plus d'un an de détention provisoire, le blogueur Touati Merzoug a été condamné… Plus »

Lors de sa visite à l'institut d'Etat de Moscou des relations extérieures (MGIMO), M. Allaoua a évoqué, dans son exposé, les relations "solides et exemplaires qui unissent la Russie et l'Algérie bien avant son indépendance en 1962". Il a surtout mis l'accent sur l"'amélioration permanente" des relations algéro-russes, tout en rappelant les "bonnes bases" sur lesquelles ont été fondées les relations diplomatiques entre les deux pays.

"L'Algérie s'enorgueillit d'avoir réussi à faire adopter, par consensus aux Nations Unies, sa proposition d'instaurer une Journée internationale du -Vivre ensemble en paix- laquelle constitue un acquis non négligeable pour la communauté internationale, eu égard aux nobles idéaux qu'elle véhicule", a souligné Smail Allaoua lors de la présentation d'un exposé sur les relations entre la Russie et l'Algérie, devant les futurs diplomates de l'institut d'Etat de Moscou des relations extérieurs (MGIMO).

