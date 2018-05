Algérie: Première présentation de la Stratégie SH2030 dans le Grand Sud

Alger — Une délégation du groupe Sonatrach conduite par son Président directeur Général Abdelmoumen Ould kaddour s'est déplacée jeudi au niveau des installations de l'entreprise à In Salah pour présenter la stratégie SH2030 aux équipes opérant dans cette région, a indiqué jeudi un communiqué de Sonatrach.

Une visite technique au projet "In Salah Gas" a également eu lieu afin de s'enquérir de l'objectif de ce dernier qui consiste à développer les quatre (04) champs du sud du périmètre contractuel, en association avec BP et Statoil, à savoir Gour Mahmoud, Hassi Moumene, Garet el Befinat et In Salah et cela en vue de maintenir le plateau de production à un niveau annuelle de 9 milliards de Sm3 de gaz sec.

S'inscrivant directement dans l'enrichissement et le déploiement de la communication au sein de l'entreprise, et notamment avec les bases et sites éloignés, le conseiller auprès du P-dg de son Sonatrach, Fethi Arabi a présenté le plan de développement et de transformation de l'Entreprise, SH2030.

"A l'horizon 2030, notre ambition est d'atteindre la 5ème place mondiale des NOC en combinant nos réserves, notre production, nos capacités de raffinage et les volumes commercialisés" a-t-il dit, cité par le communiqué.

Il a ainsi rappelé que la stratégie SH2030 s'articule autour de 30 initiatives regroupées en 3 grandes familles à savoir Sonatrach, direction communication et relations publiques.

Parmi ces 30 initiatives, le communiqué cite entres autres les initiatives de mise en œuvre de la stratégie pour développer la pétrochimie, le solaire ou les ressources non conventionnelles, l'amélioration des processus et d'évolutions organisationnelles, l'amélioration des processus RH, de business planning et de gestion de la performance, et des initiatives d'amélioration directe de la performance en forage ou en développement de la production.

A cette occasion, M. Ouled Kaddour a indiqué "qu'il est convaincu qu'il est primordial pour le top management de Sonatrach d'aller au contact de nos équipes là où elles se trouvent, afin de leur expliquer les yeux dans les yeux ce que nous avons comme vision pour l'entreprise à l'horizon 2030".

"C'est un effort de proximité et de communication interne que je crois fondamental pour la réussite de notre transformation, car c'est tous ensemble que nous réussirons", a-t-il estimé.

M. Ould Kaddour est revenu longuement sur le rôle sociétal dévoué à Sonatrach en déclarant "qu'il est primordial pour Sonatrach d'aller au contact de la société civile et jouer, pleinement, son rôle de société citoyenne".