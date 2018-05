Algérie: Dourouss Mohammadia - Début de la 13e édition dans la zaouïa Belkaidiya d'Alger

ALGER - La 13 édition des "Dourouss Mohammadia" et qui abordera cette année le thème "Les sources de la législation islamique" à travers des conférences animées par des théologiens et oulémas de plusieurs pays arabes et musulmans, a débuté jeudi, au nouveau siège de la zaouïa Belkaidiya hebria à Tixeraine (Alger).

Le lancement de cette rencontre spirituelle et religieuse qui est organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a vu la présence du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, un nombre des membres du gouvernement, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, un nombre de théologiens et oulémas d'Algérie et de plusieurs pays arabes et musulmans, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

La conférence d'ouverture de cette rencontre a été donnée par le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa, qui a estimé, à cette occasion, que la zaouïa Belkaidiya d'Alger et qui a été inaugurée récemment par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se veut "une citadelle du savoir et de la vertu, porte l'esprit de l'Algérie et lui apporte la morale inspirée de la tradition du Prophète (QSSSL)", soulignant que "la source de la législation dans la religion musulmane est unique, en tout temps et en tout lieu ,et n'est pas, de ce fait, propre à un Etat ou à une race".

Dans sa conférence, le ministre a mis en avant "les vertus de l'amour et d'entraide qui régnaient parmi les compagnons du Prophète (QSSSL)", appelant à la nécessité de s'en imprégner.

Cette manifestation, qui s'étalera jusqu'au 1 juin prochain, prévoit 21 conférences traitant de la thématique de cette édition en présence d'Oulémas et d'experts en «fiqh» (jurisprudence) du monde arabe dont l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, l'Egypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, le Yémen, le Soudan et la Mauritanie.

Les 21 conférences programmées pour cette édition de Dourouss Mohammadia se tiendront après la prière d'El Asr et de Tarawih.

Pour rappel, la 12e édition de Dourouss Mohammadia a été organisée lors du mois de Ramadhan dernier au siège de la zaouïa Belkaidia d'Oran avec pour thème "Les avantages divins".

Les autres éditions de ces Dourouss ont été une occasion pour les Oulémas et théologiens du monde arabe et islamique de nouer des relations et de débattre de sujets d'actualité, notamment dénoncer la violence, l'extrémisme et lutter contre les idéologies contraires aux préceptes de l'Islam.