Angola/Rwanda - La coopération dans l'aviation civile

Le ministre a parlé de l'application des plans d'actions correctives, plus particulièrement, dans les qualifications des ressources humaines, la sécurité, les équipements et technologies les infrastructures aéroportuaires.

Dans un discours prononcé à Kigali lors du symposium sur la gestion de la sécurité opérationnelle de l'aviation civile en Afrique, le ministre a fait savoir que les pays avaient entre les mains un puissant instrument (aviation civile) pour aider à élever le bien-être social et économique des peuples, et de cette façon, améliorer le taux de développement humain.

Pour le gouvernant angolais, le renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine va permettre aux Etats plus avancés de repêcher les plus retardés pour que se réduise graduellement le déficit qui le sépare des continents plus développés.

