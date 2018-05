Sénégal: Mondial 2018 - Macky Sall consacrera 12 jours aux Lions de la Téranga

Le premier supporter des Lions de la Téranga, c'est bien le président Macky Sall. Alors qu'il remettait le drapeau à Aliou Cissé et ses hommes ce jeudi, le chef de l'Etat sénégalais a indiqué qu'il prendra 12 jours de congés pour supporter la sélection nationale de football qui participera à la Coupe du monde.

«A la suite de l'invitation du président de la FIFA, Gianni Infantino, je vais prendre 12 jours de congés pour assister au Mondial et supporter les Lions pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L'Equipe. « Ma conviction profonde est qu'à ce stade, toutes les sélections nationales se valent, car les joueurs qui les composent évoluent pratiquement dans les mêmes championnats que vous », a-t-il ajouté pour motiver les Lions. Et de demander aux joueurs sénégalais de considérer chaque match comme une finale pour pouvoir aller le plus loin possible.

Le Sénégal se trouve dans le groupe H avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Son premier match se joue le 19 juin contre les Polonais. Les 24 et 28 juin, les Lions affronteront respectivement les Japonais et les Colombiens.

