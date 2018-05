Kenya: Trophée Babacar Ndiaye - Le prix décerné au Président Kenyan Uhuru Kenyatta

La remise officielle du Trophée Babacar Ndiaye a été précédée par un panel de Haut niveau présidé par le Professeur Carlos Lopes, ancien Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

Cette année le Trophée Babacar Ndiaye de « The Africa Road Builders » a été décerné au Président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. La cérémonie officielle de la remise du prix s'est déroulée le 24 mai à Busan en Corée du Sud. Et ce, en marge des 53è Assemblées annuelles de la Bad.

C'est le directeur général du management de la dette et de la mobilisation des ressources de la République du Kenya, M. Jackson Kinyanjui qui a réceptionné le trophée des mains du président de la Bad, Dr Akinwumi Adesina. M. Kinyanjui représentait le Président Uhuru Kenyatta à cette cérémonie qui a eu pour cadre l'Hôtel Park Hyatt de Busan.

«La Banque a acquis de solides antécédents en matière de promotion du développement des infrastructures en Afrique et notamment, en augmentant le financement du transport routier et aérien. Ce faisant, la Banque soutiendra une plus grande mobilité et maintiendra une connectivité plus forte entre les pays africains et avec le reste du monde, favorisant ainsi davantage l'intégration de l'économie africaine», a indiqué M. Adesina.

La cérémonie a été également pour le président de la Bad, «l'occasion de rendre une fois encore un vibrant hommage à feu Babacar Ndiaye et d'honorer sa mémoire pour son immense contribution au développement de notre cher continent durant sa vie et, en particulier, son passage à la tête de l'institution».

La remise officielle du Trophée Babacar Ndiaye a été précédée par un panel de Haut niveau présidé par le Professeur Carlos Lopes, ancien Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

Le thème développé est: « Les transports et la transformation industrielle de l'Afrique ». Outre le Professeur Carlos Lopes, le panel comprenait les représentants de l'Ageroute Côte d'Ivoire et de la Bad, ainsi que M. Mohamed Hamidouche, Expert.

The Africa Road Builders - Trophée Babacar Ndiaye - est un forum et une cérémonie de récompense qui a lieu chaque année à l'occasion des Assemblées annuelles de la Bad. Le Super Prix Grand Bâtisseur récompense les Chefs d'État dont les pays connaissent des avancées exemplaires en matière de route et de transports. Le Prix est à sa 4e édition.

