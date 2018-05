Cote d'Ivoire: 53è Assemblées annuelles de la BAD - L'institution autorisée à mener des consultations pour une recapitalisation

Le nouveau président du Conseil des gouverneurs est M. Lucas Abaga Nchama de la Guinée équatoriale. Son pays abritera les 54è assemblées. Il a promis des assises fructueuses en 2019 à Malabo, la capitale.

Le Conseil des gouverneurs autorise la Banque africaine de développement (BAD) à mener des consultations en vue de l'augmentation générale de son capital. C'est l'une des importantes décisions qui ressort du communiqué mettant fin aux 53è assemblées annuelles de la BAD ce 25 mai 2018. Ces assises se sont tenues à Busan en Corée du Sud du 21 au 25 mai 2018.

Selon plusieurs experts, une augmentation générale du capital doit permettre à la Banque de répondre aux besoins de financement de ses pays membres régionaux et d'atteindre ses objectifs de développement. Déjà en 2017, au cours des 52è assemblées annuelles de 2017 à Ahmedabad (Inde), le Président sénégalais, Macky Sall avait publiquement appelé à une recapitalisation de la BAD dans le but de « mieux répondre aux priorités » de ses États membres.

Pour les gouverneurs, cette augmentation du capital devrait être précédée par la présentation d'un rapport stratégique bien ciblé sur le rôle du groupe de la Banque dans le contexte global de développement et une évaluation des réformes pour accroître la capacité de la Banque à réaliser ses objectifs.

A travers le document, les gouverneurs ont exprimé leur satisfaction quant à la conduite actuelle de la Banque. En effet, en 2017, la BAD a enregistré 8,7 milliards de dollars américains d'approbation et plus de 7 milliards de décaissements, des résultats jamais atteints depuis sa création en 1964.

«Nous, gouverneurs, réunis à Busan, prenons note de l'augmentation des décaissements en 2017, la plus élevée de l'histoire de la Banque. À cet égard, nous saluons les réalisations de la Banque et l'encourageons à faire plus en matière d'efficience et d'impact sur le développement», souligne le document.

Le communiqué souligne que grâce à ses bonnes performances, la Banque a pu accroître son revenu net. Sa gestion prudente des risques financiers et opérationnels a ainsi permis d'affecter un volume sans précédent dans l'histoire des réserves de la Banque. Elle a également permis à l'institution de maintenir sa note AAA auprès des plus importantes agences de notation financière.

Les 80 gouverneurs de la Banque qui représentent les 80 pays membres du groupe, régionaux et non régionaux, ont également souligné la nécessité d'avoir une Bad forte et financièrement viable, efficace, efficiente, responsable et axée sur les résultats.

Financements extérieurs et ressources internes

Les débats des 53e Assemblées annuelles ont également mis en évidence la nécessité d'associer la recherche de financements extérieurs à la mobilisation de ressources internes. Notamment, à travers une gestion plus efficace des finances publiques et une lutte contre les flux financiers illicites qui sortent du continent africain.

Les gouverneurs ont salué à cet égard « les efforts déployés par la Bad pour encourager les réformes de la réglementation financière qui sont de nature à attirer les investissements institutionnels et mobiliser des financements mondiaux en faveur de l'Afrique, par le biais du Forum pour l'investissement en Afrique » prévu du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Au-delà de l'industrialisation, les gouverneurs exhortent l'institution financière à continuer à œuvrer, avec les autres partenaires au développement, à la recherche d'idées nouvelles pour développer, financer et accélérer la transformation économique de l'Afrique.

Malabo, après Busan

A cette occasion, la Corée a annoncé la mise en place d'une enveloppe de 5 milliards de dollars pour financer divers projets de coopération avec l'Afrique, notamment dans les domaines du développement du savoir, du renforcement des capacités, de l'énergie et des ressources humaines.

« De tout point de vue, ces Assemblées annuelles ont été un formidable succès collectif. Grâce à tous, et particulièrement à nos hôtes coréens, nous avons pu travailler dans de meilleures conditions pour arriver à cet excellent résultat », a déclaré le président Akinwumi Adesina, lors de la cérémonie de clôture.

« Mesdames et messieurs les gouverneurs, vous actionnaires de la Banque, nous vous avons écoutés. Nous avons pris note de nos attentes et nous nous réjouissons de votre soutien. Soyez assurés que moi-même, la haute direction et tout le personnel, ne ménagerons aucun effort pour la transformation économique de l'Afrique et le bien-être de ses populations », a-t-il ajouté.

Le nouveau président du Conseil des gouverneurs est M. Lucas Abaga Nchama de la Guinée équatoriale. Son pays abritera les 54è assemblées. Il a promis des assises fructueuses en 2019 à Malabo, la capitale. «Je vous exhorte à venir très nombreux l'année prochaine en Guinée équatoriale. Vous y trouverez un accueil chaleureux et un cadre de travail qui nous permettra d'avoir de très fructueuses délibérations. Soyez assurés que mon pays sera à la hauteur de la confiance que vous lui faite en le choisissant pour accueillir les 54e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement», a-t-il assuré.

Les Assemblées annuelles

Les Assemblées annuelles sont la réunion du Conseil des gouverneurs de la BAD. Elles sont inscrites à l'article 31 de L'Accord de création de l'institution. L'article stipule que le Conseil des gouverneurs tient une Assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu'il peut décider de tenir ou que le Conseil d'administration peut convoquer. Le Conseil d'administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cinq États membres ou des États membres réunissant le quart du total des voix attribuées aux États membres le demandent.

Les Assemblées du Conseil des gouverneurs seront tenues dans les pays membres régionaux et non régionaux. Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au moins 70% du total des voix attribuées aux États membres.