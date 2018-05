Ile Maurice: Budget 2018-19 - «Mo pa travay an fonksion Coupe du Monde», dit Pravind Jugnauth

Interrogé par rapport à la date à laquelle il tiendra son grand oral, date qui coïncide avec celle du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le ministre des Finances a déclaré que «mo pa travay an fonksion Coupe du Monde ou okenn koup». Et d'ajouter que «mo get dapré mo travay, mo get dat ki aproprié».

«Des consultations sont toujours en cours pour la présentation du Budget et je suis en train d'examiner d'autres propositions.» C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre qui commentait la tenue de la présentation du Budget 2018-19. Celui-ci sera présenté le jeudi 14 juin. Pravind Jugnauth intervenait à l'issue de l'inauguration d'un projet E-commerce à RT Knits Ltd, La Tour Koenig, ce vendredi 25 mai.

